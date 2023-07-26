Yalovaspor'a yeni bir sponsor daha

Yalova Belediyesi bünyesine geçen Yalovaspor’da yeniden yapılanma süreci çerçevesinden yeni sponsorluk anlaşmaları yapılmaya devam ediliyor.

İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş) Yalovaspor’un yeni sponsoru oldu. Yalovaspor tesislerinde gerçekleştirilen sponsorluk protokolü törenine Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İDO Genel Müdürü Murat Orhan, Yalovaspor Kulübü Başkanı İsmail Kaya ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İmzalanan protokolün ardından bir konuşma yapan Başkan Tutuk, “Yalovaspor’un yeniden yapılandırma çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede Yalovaspor’u, Yalova Belediyesi bünyesine aldığımız ilk günden bugüne kadar önemli adımlar atıldı. Yalovaspor bu şehrin en önemli markalarından biri, İDO ise şehrimize uzun yıllardır hizmet veren bir kurum. İDO Genel Müdürü Murat Orhan beyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde olumlu bir dönüş aldık. Bu dönüşün ve verilen desteği protokolle taçlandırdık. Kendilerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.