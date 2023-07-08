Yalovaspor'da sponsorluk anlaşması töreni

Yalovaspor ile kentte faaliyet gösteren bir inşaat firması arasında düzenlenen törenle sponsorluk anlaşması yapıldı.

Yalova Belediyespor ile birleşen Yalovaspor’da yeni sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi. Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalovaspor Başkanı İsmail Kaya ve sponsor firmanın sahibi Adnan Akyol sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Başkan Tutuk, Yalovaspor ile ilgili büyük hayallerinin olduğunu anlattı. 1963 yılında kurulan Yeşil-Kırmızılıları 60. yılında Yalova Belediyesi bünyesine alarak bu hayalleri gerçekleştirmek istediklerini anlatan Tutuk, şöyle konuştu:

“Hedef koyduk önümüze. Şu anda Süper Amatör’deyiz. Hedefimiz profesyonel lige çıkmak. Profesyonel lige çıkmak için de bütün taraftarlarımız, Yalova’mız, halkımızla bütünleşerek bu hedefe ulaşacağız. Faruk Yiğit hocamızın antrenörlüğünde Yalova’mızın yetiştirdiği, Fenerbahçe’de oynamış milli sporcumuz, hepimiz birlikte sahip çıkıyoruz. Milletvekillerimiz, belediyemiz, Yalovalı taraftarlarımız, hep birlikte Yalovaspor’umuza sahip çıkarak o özlenen günlere geri getireceğiz. O ikinci ligdeki günlerine Yalovaspor’umuzu geri getireceğiz. Burada bize en büyük desteği verenler, sponsorlarımız olacak. Yalova sevdalısı iş adamlarımız olduğu müddetçe Yalovaspor’umuzu bir üst lige ve daha iyi yerlere getireceğiz. Sadece belediyeyle olmaz. Değerli hemşerilerimiz ve sevgili gençler, belediyemizin yanında Yalova’yı seven iş adamlarımıza ihtiyacımız var. Bir değil, birkaç tanesine ihtiyacımız var. Böylece Yalovaspor’umuzu özlenen yere ve liglere ulaştıralım. İlk hedefimiz 3. Lig. Bu lige çıktıktan sonra ikinci bir hedef belirleyeceğiz. Bunun için iki yılımız var.”

"Yalovaspor’u hep birlikte güçlendireceğiz"

Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise yeni bir başlangıç için köklü Yalovaspor’un tarihindeki dönüm noktalarından birisinin yaşandığını ifade etti. Atılacak imzaların hayırlı olmasını dileyen Büyükgümüş, “Sportif başarının önemli olduğu gibi sporu alana yaymamız, daha çok genç kardeşimizin değişik spor dallarında bu sporlarla tanışmasına ve lisanslı sporcu olarak mücadele vermesine hizmet etmemizde aynı derecede önemli. Bu yüzden hem sportif başarımızı sağlarken bir yandan da Yalovaspor’un bir okul, bir ocak olma misyonunu da hep birlikte güçlendireceğiz. Yapacakları tüm çalışmalarda kulübümüzün yanında olduğumuzu, onlara destek olduğumuzu bir kez daha burada bu vesileyle ilan etmek istiyoruz” diye konuştu.

"Yalovaspor güzel günlere ulaşacaktır"

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ise Yalovaspor Teknik Direktörü Faruk Yiğit ile şehir ve takımın bütünleşeceğini söyledi. Futbol zor bir iş olduğunu anlatan Güçlü, “Üç maç alırsın kral olursun. Ondan sonra 1-2 yenilgide ortalık ayağa kalkar. Bu bir risktir. Bu riskin altına Yalovaspor için belediye başkanımız elini koymuştur. Bir şehirde var olmak için o şehirden para kazananların bir şekilde şehre geri dönmesi gerekiyor. Biz bu şehirden kazanıp buraya döndürmeyen çok insan tanıyoruz. Yalovaspor, iş adamlarımızın, belediyemizin, geçmişten gelen abilerimizin başa geçmesiyle, taraftarımızla güzel günlere ulaşacaktır” dedi.

İmza törenine İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı.