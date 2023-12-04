Yalovaspor kazanmaya devam ediyor

Yalova Süper Amatör Küme’de 5. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Oynanan 6 maçta futbolseverler toplam 19 gole tanıklık etti.

5. haftanın açılış maçı Sugören Gençlerbirliği ile Yalova Yenimahallespor arasında oynandı. Sugören Sahası’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak puanını 9’a yükseltip üçüncü sırada yerini aldı. Yenimahallespor ise 1 puanla düşme potasında kalmayı sürdürdü. Çınarcık İlçe Sahası’nda oynanan Çınarcık Belediyespor ile Çiftlikköy Belediyespor mücadelesi bu hafta kozlarını paylaşan bir diğer takımlar oldu. Kıyasıya çekişmeli geçen maçta iki takımda 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Puanını 8’e yükselten Çiftlikköy Belediyespor altıncı sıraya tırmandı. Ev sahibi Çınarcık Belediyespor ise 1 puanla on birinci sıraya geriledi.

5. haftanın diğer maçlarında Kurtköyspor ile Taşköprüspor kozlarını paylaştı. Yalova Amatör 1 Nolu Saha’da oynanan karşılaşmanın galibi 2-1’lik skorla Kurtköyspor oldu. Kurtköyspor puanını 4’e yükseltti, Taşköprü ise 4 puanda kaldı. Kurtköyspor beşinci haftayı averajla dokuzuncu, Taşköprüspor onuncu sırada noktaladı.

Teşvikiye Şehit Mehmet Yurddaş Sahası’nda Yalovaspor’u ağırlayan Teşvikiye Belediyespor evinde 0-3’lük skorla yenilgiye uğradı. Yalovaspor, puanını 15’e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Teşvikiye Belediyespor ise beşinci sırada 8 puanda haftayı tamamladı. Altınova Hersekzade Ahmetpaşa Stadı’nda Negmar Tavşanlı Belediyespor deplasmanına çıkan Altınova temsilcisi Hersekspor rakibi karşısında 0-4’lük skorla mağlup oldu. Tavşanlı Belediyespor 12 puanla ikinci sırada haftayı tamamlarken, Hersekspor ise 4 puanla sekizinci sırada kaldı.

Haftanın son karşılaşması ise Yalova Esenköyspor ve Safranspor arasında oynandı. Esenköy Stadı’nda çekişmeli geçen maçta toplam 4 gol kaydedildi. 3-1’lik skorla Esenköyspor evinde galibiyet sevinci yaşarken, eli boş dönen Safranspor, 4 puanla yedinci sırada haftayı noktaladı. Esenköy 5’inci haftayı dördüncü sırada tamamladı.