Yalovaspor liderliğini sürdürdü

Yalova Süper Amatör Kümede 4. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Bu haftada da lig oldukça çekişmeli ve heyecan dozu yüksek karşılaşmalara sahne oldu.

Oynanan 6 maçta futbolseverler toplam 27 gole şahit oldu. 4. haftanın açılış maçı lider Yalovaspor ile Hersekspor arasında oynandı. Yalova Atatürk Stadyumunun ev sahipliği yaptığı mücadeleyi ev sahibi ekip 8-2 kazanarak puanını 12’ye yükseltip liderliğini sürdürdü. 4 puanda kalan Altınova temsilcisi evine eli boş döndü.

Tavşanlı Sahası’nda oynanan Negmar Tavşanlı Belediyespor ile Kurtköyspor mücadelesi bu hafta kozlarını paylaşan bir diğer takımlar oldu. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazanıp 9 puana yükselirken ikinci sıraya tırmandı. Yalova Süper Amatör Kümenin yeni ekibi Kurtköyspor ise 1 puanla düşme potasında kalmayı sürdürdü.

4. haftanın diğer maçlarında Safranspor ile Taşköprüspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Her iki takımda puanını 4’e yükseltti. Safranspor dördüncü haftayı averajla yedinci, Taşköprüspor dokuzuncu sırada noktaladı.

Esenköy Stadı’nda Çınarcık Belediyespor’u ağırlayan Esenköyspor rakibini 3-2 yenerek puanını 5’e yükseltip altıncı sıraya tırmandı. Bu haftayı da puansız geçen Çınarcık son sıraya demir attı. Termal sahasında Yenimahallespor deplasmanına çıkan Teşvikiye Belediyespor rakibini 3-0 mağlup etti. Puanını 8’e yükselten Yeşil Kırmızılı ekip üçüncü sıraya tırmandı. 1 puanda kalan Kırmızı Beyazlı takım ise averajla onuncu sırada kaldı.

Yalova Amatör Saha-1’de Çiftlikköy Belediyespor’un konuğu olan Sugören Gençlerbirliği evine 3-0’lık net galibiyetle döndü. 6 puana yükselen konuk takım beşinci sıraya yükselirken, 7 puanda kalan ev sahibi ise dördüncü sıraya geriledi. Yalova Süper Amatör Kümede beşinci hafta müsabakaları 2 ve 3 Aralık 2023 tarihinde oynanacak.