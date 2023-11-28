Yalovaspor liderliğini sürdürdü
Yalova Süper Amatör Kümede 4. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Bu haftada da lig oldukça çekişmeli ve heyecan dozu yüksek karşılaşmalara sahne oldu.
Yalova Süper Amatör Kümede 4. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Bu haftada da lig oldukça çekişmeli ve heyecan dozu yüksek karşılaşmalara sahne oldu.
Oynanan 6 maçta futbolseverler toplam 27 gole şahit oldu. 4. haftanın açılış maçı lider Yalovaspor ile Hersekspor arasında oynandı. Yalova Atatürk Stadyumunun ev sahipliği yaptığı mücadeleyi ev sahibi ekip 8-2 kazanarak puanını 12’ye yükseltip liderliğini sürdürdü. 4 puanda kalan Altınova temsilcisi evine eli boş döndü.
Tavşanlı Sahası’nda oynanan Negmar Tavşanlı Belediyespor ile Kurtköyspor mücadelesi bu hafta kozlarını paylaşan bir diğer takımlar oldu. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazanıp 9 puana yükselirken ikinci sıraya tırmandı. Yalova Süper Amatör Kümenin yeni ekibi Kurtköyspor ise 1 puanla düşme potasında kalmayı sürdürdü.
4. haftanın diğer maçlarında Safranspor ile Taşköprüspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Her iki takımda puanını 4’e yükseltti. Safranspor dördüncü haftayı averajla yedinci, Taşköprüspor dokuzuncu sırada noktaladı.
Esenköy Stadı’nda Çınarcık Belediyespor’u ağırlayan Esenköyspor rakibini 3-2 yenerek puanını 5’e yükseltip altıncı sıraya tırmandı. Bu haftayı da puansız geçen Çınarcık son sıraya demir attı. Termal sahasında Yenimahallespor deplasmanına çıkan Teşvikiye Belediyespor rakibini 3-0 mağlup etti. Puanını 8’e yükselten Yeşil Kırmızılı ekip üçüncü sıraya tırmandı. 1 puanda kalan Kırmızı Beyazlı takım ise averajla onuncu sırada kaldı.
Yalova Amatör Saha-1’de Çiftlikköy Belediyespor’un konuğu olan Sugören Gençlerbirliği evine 3-0’lık net galibiyetle döndü. 6 puana yükselen konuk takım beşinci sıraya yükselirken, 7 puanda kalan ev sahibi ise dördüncü sıraya geriledi. Yalova Süper Amatör Kümede beşinci hafta müsabakaları 2 ve 3 Aralık 2023 tarihinde oynanacak.