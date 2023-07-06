Yamaç paraşütçülerin gözde adresi: Kırantepe

Adrenalin tutkunlarının Sakarya’daki gözde adresi Kırantepe, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Adrenalin dolu sporu yapanlar ise adeta şehrin gökyüzündeki gözleri haline geliyor.

İstanbul, Ankara, Bursa gibi birçok şehre olan yakınlığı, ulaşım kolaylığı, iniş için alternatif birçok bölgesi ve şehir merkezine yakınlığı sebebiyle Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe, yamaç paraşütünün bir numaralı merkezi haline geldi. Yamaç paraşütü açısından en elverişli mekanlar arasında yer alan bölge, yaz sezonun gelmesiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı. Son zamanlarda özellikle dünyanın birçok farklı bölgesinden yabancı turistlerin akın ettiği Kırantepe, adrenalin tutkunlarının cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

"Dünyada sayılı tepelerden bir tanesine sahibiz"

Yaklaşık 23 yıldır yamaç paraşütüyle uğraşan tandem pilotu Cevat Kılınç, "Burası özellikle son 3-4 yıldır revaçta. Arap müşterilerimiz yoğun olarak geliyor. Burada onlar eğlendiriyoruz, uçuruyoruz. Mükemmel bir tepemiz, harika bir yerimiz var. Şehir merkezine yakın dünyada sayılı tepelerinden bir tanesine sahibiz. Gören herkes buraya koşup geliyor. Özellikle sivil halkımız geliyorlar. Şu an yoklar ama akşamüstü olunca buraları dolup taşıyor. 23 yıldır bu işi yapıyorum. Biz ilk geldiğimizde burada kimse yoktu, doğru düzgün yolumuz yoktu. Sağ olsun belediyeler hizmet verdi. Biz bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk ama gün geçtikçe her sene burada müşteri potansiyelimiz, özellikle turist potansiyelimiz artıyor" dedi.