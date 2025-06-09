Yamaçtan yuvarlanan iş makinesinden atlayarak kurtuldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalışma yapan bir iş makinesi yamaçtan yuvarlandı. Operatör, aracın kontrolünü kaybettiği anda atlayarak kazayı yara almadan atlattı.

Yamaçtan yuvarlanan iş makinesinden atlayarak kurtuldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde çalışma yapan bir iş makinesi yamaçtan yuvarlandı. Operatör, aracın kontrolünü kaybettiği anda atlayarak kazayı yara almadan atlattı.

Aksu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çalışma yapan iş makinesi, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlanmaya başladı. Yokuş aşağı yuvarlanmaya başlayan araçtan kendini dışarı atan operatör K.K., kazayı yara almadan atlattı. Yuvarlanan iş makinesi, tarlada durabildi. Meydana gelen kazada iş makinesinde maddi hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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