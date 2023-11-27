Yaman adaylık başvurusunu yaptı

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, siyasi partilerde aday adaylarının başvuru süreci de devam ediyor. Hareketliliğin yaşandığı bu günlerde Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Yaman, Yenimahalle Belediye Başkanı adaylığa ilişkin belgeleri AK Parti Ankara İl Başkanlığına teslim etti.

Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, Yenimahalle ilçesine hak ettiği en güzel hizmetleri sunmak üzere yola çıktığını belirterek, "Doğup büyüdüğüm ilçeye hizmet etmek en büyük temennim. Yenimahalle’yi Yenimahalleli hemşehrilerimizle beraber yöneteceğiz" dedi. Esnafın içerisinden gelen Yaman, “Her zaman esnafımızın yanında olacağız” diye belirtti.

Başkan seçildiği takdirde sosyal belediyecilik anlayışını benimseyeceğini söyleyen Yaman, “Projelerimiz hazır ama önceliğimiz şeffaf olup vatandaşa hizmet etmek. Sosyal belediyecilik yapacağız. Mahallelerde önce sorunları tespit edip, sonra mahalleliye sorup ne gerekiyorsa onu yapacağız. Vatandaş ne istiyorsa o olacak” açıklamasında bulundu.