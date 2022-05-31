'Yaman' Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

Ortaköy mahallesinde muhtar Ferhan Gülan'ın vefatı sebebiyle 5 Haziran'da gerçekleşecek muhtarlık seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Ramazan Yaman, vaatlerini bir bir açıkladı.

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  • 31.05.2022 15:56
  • Güncelleme: 31.05.2022 16:01
'Yaman' Muhtar adayı vaatlerini açıkladı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Seçimlerde en güçlü aday olarak anılan ve Ortaköy mahallesi sakinlerinin yakından tanıdığı bir isim olan Ramazan Yaman, “Ortaköy için el ele olma vakti” diyerek çıktığı muhtarlık seçimi yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yaman, seçim vaatlerini de açıkladı
“Bizimle birlikte gelecek yenilikler” diyerek seçim vaatlerini sıralayan Ortaköy Mahallesi muhtar adayı Ramazan Yaman’ın vaatleri;
112 Ambulans Noktası, spor kulübünün ihtiyaçlarının karşılanması, kadınlarımız için kooperatif oluşturulması, stadın zemin ve tribünlerinin yenilenmesi, kapalı spor salonu, dallık zamanı otobüs kaldırılması, ayazma piknik alanı faaliyete geçirilmesi, ISKI alt yapı çalışmalarının köyde başlatılması, İETT servislerinin arttırılması, Ortaköy merkezimizin asfalt çalışması, eski çeşmelerin kaynağından akıtılması, Ortaköylü işsiz vatandaşımız kalmayacak, yaşlılarımıza evde bakım hizmeti
 

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SHA Editör
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