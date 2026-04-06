Yan parseldeki inşaat nedeniyle evsiz kaldılar

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 78 yaşındaki İrfan Güngör’ün evi, yan parselde yapılan inşaat nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu yıkıldı. Yaşanan olay sonrası Göngör ve eşi, çocuk ve torunlarının yanında kalmaya başladı.

Göngör ailesinin Koru beldesindeki evleri geçtiğimiz 2025 yılı kasım ayında yan persellerine yapılan inşaat nedeniyle zarar gördü. Ailenin evde olmadığı sırada evin yarısı toprakla birlikte kayarak yıkıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde ayakta kalan evinin, bitişiğinde başlatılan inşaat kazısının ardından zarar görmeye başladığını söyleyen Güngör, "3 metre derinliğinde kazı yaptılar. Kazıdan sonra toprak aşağı kaymaya başladı. Yetkililere söyledik ancak önlem alınmadı" dedi.

İstinat duvarının geç yapıldığını belirten Güngör, yaklaşık iki buçuk ay boyunca yağan yağmurun da etkisiyle zeminin iyice kaydığını ve evinin tamamen yıkıldığını ifade etti. Olay sırasında evde olmadıklarını anlatan Güngör, "Misafirlikteydik. Komşular aradı, ‘ev yok oldu’ dediler" diye konuştu.

Maddi durumunun kötü olduğunu ve kalacak yer bulmakta zorlandığını belirten Güngör, "Şu an gidecek yerim yok. Çocuklarımın yanında kalamıyorum. Devletin verdiği yaşlılık maaşıyla geçiniyorum" dedi.

Okuma yazmasının olmadığını da dile getiren Güngör, inşaat sürecinde kendisine boş bir kağıda imza attırıldığını öne sürdü.

Olaya tanıklık eden komşusu Kadir Geçkin ise istinat duvarının en baştan yapılması gerektiğini belirterek, "Toprak çöktükten sonra duvar yaptılar. O saatten sonra zaten iş işten geçti" dedi.

Geçkin, sürecin yargıya taşındığını ve davanın devam ettiğini söyledi.

Bir diğer mahalle sakini Ayhan Bulduk da daha önce çekilen fotoğraflarla durumu yetkililere bildirdiklerini ancak herhangi bir müdahale yapılmadığını iddia etti.