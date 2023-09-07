Yan yatmış dorsesiyle trafikte seyreden tır şoförüne 2 bin 254 lira ceza

İstanbul’da bir tır şoförü dorsesi yan yatarak trafikte seyrederken o anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Polis, sürücüye 2 bin 254 lira cezai işlem uyguladı.

Avcılar Haramidere bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan bir tır şoförü fazla yük nedeniyle dorsesi yan yatmış vaziyette trafikte seyretti. O anları bir vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada gündeme gelmesiyle beraber polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmalarda kimliği belirlenen D.Y. isimli araç sürücüsü yakalandı. Sürücüye, "karayolu yapısı bakımından trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yükleme yapmak" suçundan 909 TL, "yükü karayoluna kayacak şekilde yüklemek" suçundan 909 TL, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 436 TL olmak üzere toplamda 2 bin 254 TL cezai işlem uygulandı.