Yanan orman helikopter içinden görüntülendi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu yeniden trafiğe açılırken, yanan alanlar helikopter içinden görüntülendi.

Yanan orman helikopter içinden görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu yeniden trafiğe açılırken, yanan alanlar helikopter içinden görüntülendi.

Saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına yaklaşık 3 saattir müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı Nuruosmaniye Mahallesi tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın nedeniyle trafiğe kapatılan D-650 kara yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

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Yangın söndürme çalışmalarında görev alan helikopterden çekilen görüntülerde, yanan alanlar yoğun şekilde gözler önüne serildi.