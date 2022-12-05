Yanan otomobilden sıçrayan alevler minibüsü kullanılamaz hale getirdi

Bursa’da otomobil ve minibüsün alev alev yanarak kül olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil bir anda alev aldı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek uzaklaştı. Büyüyen alevler park halindeki bir minibüse sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili ve minibüsü müdahale ederek söndürdü.

İki aracın alev alev yanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.