Yanan tırın içinde yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni yaklaşık 2 saat sonra çıkarıldı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, bebek bezi ve ıslak mendil taşıyan tır alev alev yandı. Olay yerinde hayatını kaybeden tır sürücüsü ekiplerin yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı. Meydana gelen kaza sonrasında İstanbul istikametinde oluşan uzun araç kuyrukları ve kazanın dehşeti havadan da görüntülendi.

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  • 04.07.2022 09:46
  • Güncelleme: 04.07.2022 10:19
Yanan tırın içinde yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni yaklaşık 2 saat sonra çıkarıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve bebek bezi ile ıslak mendil taşıdığı öğrenilen Musab Bişi idaresindeki 47 DB 064 plakalı tır, 34 EEV 650 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Bişi’nin kullandığı tır alev aldı. Tırın dorsesinde bulunan ve yola savrulan bebek bezi ile ıslak mendiller de yandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince tırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ve ardından geriye demir yığınları kalan tırın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafiği kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlıyor. Hayatını kaybeden tır sürücüsünün cansız bedeni ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı. Meydana gelen kaza sonrasında İstanbul istikametinde oluşan uzun araç kuyrukları ve kazanın dehşeti havadan da görüntülendi.

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İHA

Editör
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