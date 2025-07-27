Yangın bölgesindeki sahte AKUT'çu böyle yakalandı

Bursa'da 105 suç kaydı bulunan sahte AKUT'çu, yangın bölgesinde kıskıvrak yakalandı.

Yangın bölgesindeki sahte AKUT'çu böyle yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da 105 suç kaydı bulunan sahte AKUT’çu, yangın bölgesinde kıskıvrak yakalandı.

Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınlarında, bölgeye yardım etme bahanesi ile AKUT gönüllüsü kıyafetleriyle gelen H.M.A.’nin şüpheli hareketleri, jandarma ekiplerini kuşkulandırdı. Zanlının sorgusunda 105 suç kaydının bulunduğu ve 9 ayrı suçtan da aranmasının olduğu tespit edildi.

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Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.M.N. ile alakalı soruşturma başlatıldı.