Yangın ihbarı paniğe sebep oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kocaeli'de bir binanın inşaat halinde olan 3. katında çıkan dumanlar paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler dumanların sobadan geldiğini belirledi.

Yangın ihbarı paniğe sebep oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı
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EditörEditör
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Kocaeli’de bir binanın inşaat halinde olan 3. katında çıkan dumanlar paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler dumanların sobadan geldiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir binada yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Binanın inşaat halinde olan 3. katında yaşayan yabancı uyruklu vatandaşın soba yaktığı, bacanın çıkışı olmadığından dolayı evden yoğun dumanların çıktığı ortaya çıktı.

Yangın ihbarı paniğe sebep oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Yangın ihbarı paniğe sebep oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Yangın ihbarı paniğe sebep oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı