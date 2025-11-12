Yangın mağduru çiftçilere tarımsal destek

Kocaeli’de yaz aylarında Körfez ve Kandıra ilçelerinde çıkan yangınlarda tarlaları ve ambarları hasar gören üreticilere tohum ve gübre desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, yangınların ardından bölgede hasar tespiti yaptı. Yangından etkilenen çiftçilere destek süreci başlatıldı. Tamamı hibe olan buğday tohumu ve gübreler, ekipler tarafından çiftçilere dağıtıldı.

"Büyükşehir baştan sona yanımızda yer aldı"

Kandıra Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülser, yangında mahallesindeki 7 çiftçinin 80 dönüm arazisinin zarar gördüğünü belirterek, "Büyükşehir yetkilileri yerinde tespitte bulundu, bizim yanımızda durdu. Şimdi de tamamı hibe olan tohumları çiftçilerimize teslim ediyorlar. Büyükşehir baştan sona yanımızda yer aldı. Teşekkür ediyorum" dedi.

Yenice’de çiftçilik yapan İlhan Sarı da hasat döneminde mahsullerinin yandığını ifade ederek, "Büyükşehir sadece bu yangında değil, verdiği desteklerle zaten sürekli yanımızda olan bir belediye. Başkanımız Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Körfez Kutluca Mahallesi’nde üretim yapan Cengiz Bilecik de yangında 4 bin 500 balyası ile iki samanlığının yandığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi’nden desteğimizi aldık. Ekmemiz için tohum desteğinde bulunuyorlar. Bizleri mağdur etmediler" ifadelerini kullandı.