Yangın merdivenlerine konulan eşyalar tahliyeyi engelliyor

Türkiye’yi yasa boğan ve 10 ilde yıkıma neden olan 2 büyük deprem sonrasında yangın merdivenlerine konulan malzemelerin afet esnasında tahliyeyi engellediği konusu yeniden gündeme geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem birçok ilde yıkıma neden olurken afet sonrasında tahliye için kullanılabilecek yangın merdivenlerinin durumu tartışma konusu oldu. Yangın merdivenlerinin depolama alanı olarak kullanılması ve afetler sonrası çıkabilecek yangınlar esnasında tahliyeyi güçleştiriyor. Muş’ta binalarda yangın merdiveni bulunmasına rağmen amacına uygun kullanılmadığı için afet anında işlevsiz kalıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereği yangın merdivenlerinde bir tehlike anında tahliyeyi zorlaştıracak her türlü eşyanın kaldırılması gerekiyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, yangın merdivenlerinde insanların tahliyesini engelleyecek herhangi bir eşyanın olmaması gerektiğini belirterek, “Büyük bir afet yaşadığımız bu dönemde dikkat çeken hususlardan bir tanesi kullandığımız binaların yangın merdivenlerinin olup olmamasıdır. Depremler esnasında ikincil afetler olarak nitelendirdiğimiz yangınlarda yaşanabiliyor. Bu durumda binalara ait alternatif yollar olarak düşünebileceğimiz yangın merdivenlerinin yönetmenliğe uygun bir şekilde kullanılması, düzenlenmesi ve büyük binalarda kesinlikle bulunması gerekiyor. Yine yönetmenliğe göre bu yangın merdivenlerinde insanların tahliyesini engelleyecek herhangi bir araç gerek ve malzemenin olmaması gerekir. Yangın merdivenleri kaymaz malzemeden yapılması ve düz zemine çıkması gerekiyor. Sadece yangın için değil deprem sonrası tahliye yolları olarak önem arz eden yerlere de dikkat etmemiz gerekir” dedi.