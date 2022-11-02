Yangın söndürme helikopterleri o fabrikaya sorti yapıyor

Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikasında 20 saattir devam eden fabrika yangınına orman helikopterleri havadan müdahale ediyor. Yangın sonucu çıkan kara ve gri dumanlar şehrin üst tabakasını kapladı, duman bulutları 20-30 kilometrelik bir alana yayıldı. Kısmen yanması devam eden fabrika ile ilgili bölgede hava kirliliği ve partikül uyarısı yapıldı. Yangın sebebiyle oluşan kara dumanlar uçaklardan bile görülebiliyor.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi’ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) faaliyet gösteren Karesi tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangında fabrikada zaman zaman patlamaların yaşandığı görüldü. Yayılan siyah dumanlar gökyüzünün rengini değiştirirken, Nilüfer Belediyesi hava kirliliğinin ileri derecede arttığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Ekipler yangına müdahale için canhıraş çalışırken, alevlerin büyümesi ve fabrikanın tamamını sarması üzerine çevre illerden destek istendi. Bölgede AFAD tarafından koordinasyon merkezi kurulurken, 440’tan fazla itfaiye personeli, 120 arama kurtarma personeli, 35 AFAD personeli ile 100’den fazla itfaiye aracı ve tanker ile müdahale edildi. Çalışmalara destek için İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Kütahya’dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Bursa’da fabrika yangınının ardından hayati uyarı

Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikasında dün akşam 19.00’da başlayan yangın 20 saattir sürüyor. Yangın sonucu çıkan kara ve gri dumanlar şehrin üst tabakasını kapladı, duman bulutları 20-30 kilometrelik bir alana yayıldı. Kısmen hala yanması devam eden fabrika ile ilgili bölgede hava kirliliği ve partikül uyarısı yapıldı. Devam eden yangın sebebiyle oluşan kara duman uçakla gökyüzünden bile görülebiliyor.

Gece boyu devam eden yangında polyester iplik dolu fabrikada zaman zaman patlama ve çökmeler yaşandı. 20 saat süren yangın kontrol altına alınırken AFAD koordinesinde yürütülen söndürme çalışmaları dahilinde fabrikanın bulunduğu bölgeye Orman Bakanlığı tarafından kiralamaları yapılan yangın söndürme helikopterleri gönderildi. İçin için yanmaya devam eden fabrikaya yangın söndürme helikopterleri de havadan müdahale ediyor. Helikopterler aynı bölgedeki Ayvalı dereye inip su aldıktan sonra fabrikaya sorti yapıyor. Özellikle Nilüfer ilçesinde Özlüce ve 100. Yıl mahallelerini saran kara bulutlar havadan dron ile de görüntülendi. Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan uyarıda hasta ve yaşlı gibi risk grubunda bulunan vatandaşların partikül ve dumana maruz kalmamak için yangına yakın mahallelerde dışarıya çıkmamaları istendi.