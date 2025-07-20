Yangın, tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, tahliye edilen bir mahalleye sıçradı. Ekipler yangını söndürebilmek için karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.

Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Geniş alana yayılan yangın neticesinde Taşoluk Mahallesi tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürebilmek için karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor. Alevler, tahliye edilen Taşoluk Mahallesi’ne sıçradı. Mahallede bulunan evler alev topuna döndü. Orman Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra mahallede çıkan yangını söndürebilmek için Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de seferber oldu.