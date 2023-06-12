Yangın yerine desteğe giden itfaiye aracı kazaya karıştı

Başakşehir’de bulunan iş hanında çıkan yangınına desteğe giden itfaiyeye ait su tankeri yokuşu çıkamayarak geri kayarak yan şeride geçti. Tanker park halindeki otomobile çarptı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. Saatlerdir ekiplerin müdahale ettiği iş hanındaki yangın devam ederken, İstanbul’un bir çok ilçesinden itfaiye ekipleri yangın yerine destek amaçlı sevk ediliyor. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçe belediyelerine ve farklı kamu kuruluşlarına ait su tankerleri de bölgeye su takviyesinde bulunuyor. İtfaiyeye ait bir tanker yangın bölgesine gitmeye çalıştığı esnada dik yokuşu çıkamayarak kaymaya başladı. Kayan tanker önce kendi şeridinden çıkarak yan şeride geçti sonra park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halinde olan bir otomobil yoldan çıkarak lojistik deposuna ait otoparkta bulunan kamyonetlerin üzerine düştü. Feci kaza da şans eseri kimse yaralanmazken tankerdeki su yola boşaltılarak araç hafifletilmeye çalışıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Bağlantısında yoğun araç trafiği oluştu.