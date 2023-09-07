Yangına 2 helikopter ve 4 uçakla müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangına 2 helikopter ve 4 uçakla müdahale ediliyor
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayvacık ilçesi Nusratlı rampası mevkiinde saat 14.26 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölge ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 9 arazöz ve 74 personelle orman yangınını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye devam ediliyor.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı