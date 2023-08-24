Yangına havadan güçlü müdahale devam ediyor

Çanakkale’deki orman yangını 46. saate ulaşırken yangına kara ekiplerinin yanı sıra havadan da güçlü bir müdahale yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı hava unsurlarının yanında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlık hava unsurları da bölgede görev yapıyor.

Yangının ilk gününden bu yana gece ve gündüz aralıksız havadan yangına müdahale devam ediyor. Bölgede 8 uçak ve 26 helikopter görev yapıyor. Gece saatlerinde 4 adet yarasa diye tabir edilen gece görüşlü helikopterler ile müdahale gerçekleştiriliyor. Gündüz saatlerinde ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı uçak ve helikopterlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma’ya ait hava unsurları da bölgede hizmet veriyor.