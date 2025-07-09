Yangına müdahale eden jandarma pilotundan büyük ustalık

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangına müdahale eden jandarma pilotu, skorsky helikopteri elektrik tellerinin altından geçirip kahraman Türk askerinin ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa, Güngören ve Maksempınar mahalleri arasında ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale eden jandarma helikopter pilotu, su takviyesi yapmak için Kayapa Göleti’nin üzerine geldi. Göletin bir ucundan suyu alan helikopter diğer ucundan havalanırken aniden önünde belirten elektrik tellerini fark edince yana doğru manevra yaptı. Büyük bir ustalıkla skorsky helikopteri tellerin altında geçiren jandarma helikopter pilotu yoluna devam etti. Hızla yol alan pilot, yangın söndürme faaliyetine devam etti. O sırada helikopterin tellerin altında geçtiği gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Jandarma pilotunun ustalığı vatandaşlardan takdir toplarken sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.