Yangında can pazarı: Mahsur kalan kadını kapıyı kırıp kurtardılar

Edirne’de 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın, komşusunun kapıyı kırması sonucu kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edirne’nin Kaleiçi semti Mithappaşa Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki 4 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Evde yaşayan 72 yaşındaki Şükriye Sıvat’ın üst komşusu Mahsum Aydın, itfaiye ekipleri gelene kadar kapıyı kırarak yaşlı kadını içeriden çıkararak merdivenlere oturttu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanlardan etkilenen Şükriye Sıvat, 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Komşuların haber vermesi üzerine annesinin ikamet ettiği mahalleye gelen kızı Kevser Yörük de gözyaşlarına hakim olamadı ve duygu dolu anlar yaşadı. Ekipler bölge çevresinde önlem alırken, apartman sakinleri de tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. 72 yaşındaki Şükriye Sıvat’ın kızı Kevser Yörük, erkek kardeşi işteyken annesinin evde tek başına olduğu sırada yangın çıktığını ve komşuların haber verdiğini söyledi.

Kapıyı kırarak yaşlı kadını dumanların arasından kurtardı

Annesinin dumanları görmesi sonrası alt kata indiğini söyleyen 72 yaşındaki Şükriye Sıvat’ın üst komşusu Mahsum Aydın, dumanların içinde kalan yaşlı kadını kapıyı kırarak kurtardığını aktardı. Yangının elektrikli sobadan çıktığını duyduğunu belirten Aydın, sobanın devrilmesi sonrası bu şekilde yangın çıktığını ve içeriye gittiğinde zor nefes aldığını ve yüzünün de kapkara olduğunu söyledi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması sonrası kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.