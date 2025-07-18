Yangında ekinleri zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenttin kırsal mahallelerinde çıkan yangınlarda tarlaları ve ekinleri zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği sağlayacak.

Son günlerde meydana gelen yangınların ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler sahada incelemelerde bulundu. İzmit’e bağlı Yenice ve Bayraktar, Kandıra’ya bağlı Selimköy ile Körfez’e bağlı Alihocalar mahallelerinde etkili olan yangınlarda, yaklaşık 100 dekar tarım arazisindeki buğday, arpa, yonca ve fındık gibi ürünlerin büyük ölçüde zarar gördüğü tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, yangından etkilenen çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Çiftçilere her zaman destek olmayı bir görev bildiklerini ifade eden Büyükakın, yangının yaralarını sarmak için ilgili birimlere gerekli talimatları verdiğini kaydetti.

Büyükakın’ın talimatı doğrultusunda başlatılacak destek programı kapsamında, ürünü zarar gören çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alacakları hasar tespit tutanağı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak gübre ve tohum desteğinden yararlanabilecek.