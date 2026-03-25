Yangında evleri küle dönmüştü: Aktekin çiftinin sıcak yuvası yeniden kuruldu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 17 yapının zarar gördüğü yangında evleri küle dönen yaşlı çifte, inşaat malzemesi, nakdi yardım ve temel ev eşyası desteği sağlandı.

Akçat Mahallesi’nde 2025 yılının yaz aylarında 17 yapının zarar gördüğü yangında evlerini tamamen kaybeden Melahat ve Kemal Aktekin (69) çifti için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgede inşaat teknikeri ve sosyologlardan oluşan ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından hazırlanan rapor doğrultusunda, mağdur aileye nakdi yardım ile inşaat malzemesi desteği sağlandı. Ailenin yeniden düzen kurabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca beyaz eşya, oturma grubu, halı ve televizyon gibi temel ev eşyaları temin edilerek çifte teslim edildi.

"Bize yardım edenleri kalbime yazdım"

Yangın sırasında İzmit’te olduklarını ve acı haberi yolda aldıklarını anlatan Kemal Aktekin, yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştıklarını belirtti. İlerleyen yaşları nedeniyle kendi imkanlarıyla yeni bir düzen kurmalarının zor olduğunu vurgulayan Aktekin, "Büyükşehir desteği olmasaydı bunun altından kalkamazdım. Yapılan yardımlarla evimizi yeniden kurduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" ifadelerini kullandı.

Melahat Aktekin ise sağlanan destek sayesinde hayatlarının yeniden düzene girdiğini ifade ederek, "Koltuklarımız, beyaz eşyalarımız, halılarımız ve televizyonumuz geldi. Bize yardım edenleri kalbime yazdım, Allah da onları cennet kapısına yazsın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum. İşleri güçleri rast gitsin" dedi.