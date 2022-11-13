Yangında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı binanın ikinci katında elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangında hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk ve 21 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, Adapazarı’nın Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak’ta bulunan 2 katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı evde yangın çıktı. Ev adeta alev topuna dönerken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, Batuhan Özar (21) ve Uras Çınar Dilber’in (11) hayatını kaybettiği, evde bulunan 3 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Otopsi işlemleri sonrasında ailelerine teslim edilen cenazeler, evlerine getirildi. Burada helallik alınması sonrasında 21 yaşındaki Özar, Adapazarı Tuzla Mahallesi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Emirsultan Mezarlığına defnedilirken, 11 yaşındaki Dilber ise Adapazarı Çukurahmediye Mahallesi Salko Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan namaz sonrasında Erenler Kayalarreşitbey Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.