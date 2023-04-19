Yangında mahsur kalan kadını faciadan itfaiye erleri kurtardı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye erleri kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde büyük çapta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 22.00 sıralarında Gemlik’te Fatih Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evin ikinci katında çıktı. Havva Ofluoğlu (52) bir kadının yalnız yaşadığı evde yangın çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Alevler evi sardı

Evde yalnız yaşayan Havva Ofluoğlu yangında alevlerin evin tamamını sarması sonrasında kendini balkona attı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile dumandan etkilenen kadını balkondan indirerek ambulansa taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Havva Ofluloğlu daha sonra hastaneye sevk edildi.

Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Alev topuna dönen evde ise itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptı. Yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.