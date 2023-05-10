Yangında ölen kahraman baba ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde evlerinde çıkan yangında kızını kurtarmak isterken hayatını kaybeden baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı.

Dün gece saatlerinde evlerinde çıkan yangında kızını kurtarmak için yanan eve tekrar giren Mustafa Özdemir, kızı Sude Nur Özdemir ile birlikte hayatını kaybetmişti. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Havran’a getirilen baba ve kızının cenazeleri hayatlarını kaybettikleri evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenazeler daha sonra Havran Yeni Cami’ye getirildi.

İkindi namazı sonrasında yoğun katılım nedeniyle baba Mustafa Özdemir ve Sude Nur Özdemir’in cenaze namazları caddede hazırlanan yerde kılındı. Mustafa ve Sude Nur Özdemir’in uğurlamak için binlerce kişi cenaze namazına katıldı. Cenazeler daha sonra Havran Şehir Kabristan’ında yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe protokolü de katıldı.