Yangında zeytin ağaçları zarar gördü

Kocaeli'de zeytin ağaçlarının da içinde bulunduğu arazide yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangında zeytin ağaçları zarar gördü
Editör
EditörEditör
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Kocaeli’de zeytin ağaçlarının da içinde bulunduğu arazide yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin ağaçlarının da bulunduğu bir dönümlük arazide henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Yangında zeytin ağaçları zarar gördü
Yangında zeytin ağaçları zarar gördü
Yangında zeytin ağaçları zarar gördü
Yangında zeytin ağaçları zarar gördü
Yangında zeytin ağaçları zarar gördü