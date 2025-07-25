Yangından kaçıp kurtulan tavuk kümesine geri döndü

Bilecik’te 5 gün önce başlayan orman yangınında 3 bağ evi kül olurken, bağ evlerinden birinde sahiplerinin elinden kaçan tavuk yangın sonrası kümesine geri döndü. Tavuğu görünce mutluluktan havaya uçan vatandaşlar, tavuğa ’Umut’ adını koydular.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. İlçede Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşalatılırken, 3 bağ evi kül olmuştu. Salı günü yangının bölgelerine doğru ilerlediğini gören Hayati-Burçin Çakar çifti, 6 tavuk, 1 horoz ve köpeklerini kurtarmak için bağ evine geldi. Bütün hayvanlarını yakalayıp kurtaran Çakar çiftinin bir tavukları ise kaçtı. Yangında bölgede bulunan bağ evi kül olan çift, bu sabah evlerine bakmaya geldiklerinde gördükleri manzara karşısına hayrete düştü. Kaçan tavuğun yeniden kümesine döndüğünü gören çift mutluluktan adeta havaya uçarken, tavuğa ’Umut’ adını koydu.

"Adını ’Umut’ koyduk"

Hayati Çakar, salı günü hayvanları almaya geldiklerinde tavuğun kaçtığını anlatarak, "Geldik kümeste gördük, yangından kurtulmuş. Adını ’Umut’ koyduk. Nedeni ise yangında kurtularak bizim yeniden bir umudumuz olduğu için" dedi.

"Çok güzel anılarımız vardı, inşallah tekrar yeniden yapacağız"

Burçin Çakar ise, yangının bağ evlerinin olduğu alana doğru geldiğini öğrendiklerinde salı akşamı gelip hayvanlarını kurtardıklarını belirterek, "Burada 6 tavuk, 1 horoz ve 2 tane köpeğimiz vardı, onları kurtarmak için geldik bir şey olmasın diye. Yanan eşya ve evde gözümüz yok, hayvanlarımıza bir şey olmasın diye geldik o gün. Onları aldık ve yangının buralara böylesine geleceğini düşünmedik. Şurada Bayraklı Tepe yanıyordu, oradan gelmez diye düşündük. Sonra çarşamba akşamı 5 gibi buralara kadar gelmiş. Çok üzüldük, yılların emeği var. Babamın çok sevdiği bir yerdi. Nefes aldığımız bir yerdi, 2002 senesinde yapmıştık burayı. Çok güzel anılarımız vardı, inşallah tekrar yeniden yapacağız. Hayvanlarımızı kurtardık, bize bir şey olmadı. Bir tavuğumuzu o gün kurtaramamıştık, şimdi geldik tavuğumuz burada. Bizi terk etmemiş tavuğumuz, köpeklerimiz de burada çok şükür" dedi.