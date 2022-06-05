Yangını söndürmek isterken kendi de yanmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde benzinin alev alması sonucu çıkan yangını söndürmek isterken yanan esnaf hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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  • 05.06.2022 17:22
  • Güncelleme: 05.06.2022 19:49
Yangını söndürmek isterken kendi de yanmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay, iki hafta önce Şeyh Sinan Mahallesi Çağrı Sokak’taki bir apartmanın alt katında bulunan ambarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede sevilen manav esnafı Ercan Ertaş’a ait sebze kasalarının bulunduğu depoda, alev alan benzin yangına neden oldu.

Yangını fark eden Ertaş, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin arasında kalan ve vücudu yanan Ertaş, can havliyle kendisini dışarı attı. Ambar alev alev yanarken, vücudunda yanıklar oluşan Ercan Ertaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

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Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Ertaş’ın vefatı, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

İHA

SHA Editör
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