Yapay zeka CEO'su çalışanların istifa ederiz duygusallığıyla geri döndü

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI’da görevden alınan Sam Altman, CEO’luk görevine geri dönmek için yönetim kuruluyla görüşmelere başladı ve prensip anlaşmasına vardı. Bu karar şirketin çalışanlarının yüzde 95’inin istifa tehdidinde bulunmasıyla alındı.

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI’ın kurucu ortağı, sektörünün en önemli isimlerinden Sam Altman’ın (38) ortağı Greg Brockman, şirketin yatırımcılarından Microsoft’la anlaşmıştı. Bu anlaşma ile Altman geçen cuma görevden alınmış yerine Twitch’in eski CEO’su Emmett Shear geçici CEO olarak atanmıştı.

Altman’ın görevden alınması üzerine OpenAI çalışanlarının yaklaşık yüzde 95’i, Altman’ın göreve iade edilmemesi durumunda istifa edeceklerini açıkladıkları imzalı bir dilekçe yazdı. Çalışanların tepkisi sonucu Altman, görevine geri döndü.

Altman, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "OpenAI’ı çok seviyorum ve son günlerde yaptığım her şey bu ekibi ve görevi bir arada tutmaya hizmet ediyordu. Pazar akşamı Microsoft’a katılmaya karar verdiğimde benim ve ekibim için en iyi yolun bu olduğu netti. Yeni yönetim kurulu ve Satya’nın (Nadella) desteğiyle, OpenAI’a dönmek ve Microsoft ile güçlü ortaklığımızı kurmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

OpenAI, yeni yönetim kurulunun ilk üyelerinin eski Salesforce eş CEO’su Bret Taylor, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ve Quora CEO’su ve mevcut direktörü Adam D’Angelo’dan oluşacağını açıkladı.