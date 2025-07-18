Yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme desteğiyle grafikler pürüzsüz hale geliyor

Excalibur G870, 165Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi ile oyunlarda refleks avantajı sunarken, NVIDIA RTX 5000 serisi ekran kartı ve DLSS 4.0 teknolojisi ise yapay zeka desteğiyle çözünürlüğü artırarak grafiklerde üstün netlik ve akıcılık sağlıyor.

Casper, oyuncuları ve profesyonelleri Excalibur G870 Gaming Laptop modeliyle yenilikçi teknolojiyle buluşturuyor. 165Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi sunan Excalibur G870, NVIDIA RTX 5000 serisi ekran kartı ve DLSS 4.0 teknolojisi sayesinde, yapay zeka desteğiyle çözünürlük yükselterek grafikleri daha pürüzsüz ve detaylı hale getiriyor. G870’in MUX Switch özelliği de dahili ve harici grafik kartları arasında hızlı geçiş yapma imkanı tanıyarak, en yoğun oyun anlarında bile üst düzey performans sunuyor.

Çoklu görevlerde ultra hızlı performans

13. nesil ve Series 2 Intel işlemcileri barındıran Excalibur G870, Intel i7 13.nesil işlemcisi ile 24 MB Intel Akıllı Bellek ve 10 çekirdekli yapısıyla çoklu görevlerde ultra hızlı ve akıcı performans sağlıyor. 3.60 GHz hızla başlayan ve 4.90 GHz’e kadar turbo boost yapabilen işlemcisi, en zorlu görevlerin üstesinden kolayca geliyor. Daha yüksek hız ve bant genişliği taşıyan DDR5 RAM teknolojisi ise çoklu görev yönetiminde verimi artırıyor. Ek olarak, Excalibur G870’in PCIe 4.0 SSD yapısı da uygulama yüklemeleri ve dosya transferleri gibi işlemleri hızlandırıyor.

Her ortamda görüntü netliğini zirveye taşıyor

Excalibur G870’in 15.6’’ FHD IPS ekranı, 250 NIT parlaklık seviyesiyle her ortamda görüntü netliğini zirveye taşıyor. Ürünün 6 farklı mod ile donatılmış RGB klavyesi ve 65.026 adetlik renk skalası da kullanıcılara kendi tarzlarına ışıklandırma fırsatı tanıyor. G870’in yüksek kaliteli metal yüzeyi, hem estetik hem de sağlamlık açısından mükemmel bir denge inşa ederken, 2 buçuk kg ağırlığı ve 23.9 milimetre inceliği de mobil kullanımı kolaylaştırıyor.

Uzun süreli kullanımda dahi ısınmayı en aza indiriyor

İkiz fan sistemiyle çalışan Excalibur G870, 89 fan bıçağı ve 5400 RPM hızına ulaşabilen 2 adet akıllı turbo fanı sayesinde uzun kullanımda dahi ısınmayı en aza indiriyor. Bilgisayarda yer alan sanal asistan copilot tuşu da iş süreçlerinde zaman kazandırıyor ve verimliliği artırıyor.

Yeni nesil RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartları, 115W TDP değerine sahip olup Dynamic Boost 2.0 teknolojisiyle donatılmıştır. Bu teknoloji sayesinde gerektiğinde ekstra güç aktarımı sağlanarak maksimum performans elde ediliyor. Hem oyunlarda hem de profesyonel uygulamalarda üstün grafik deneyimi sunan RTX 5000 Serisi, hız ve verimlilik konusunda kullanıcılarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Zengin bağlantı opsiyonuna sahip

Intel Wi-Fi 6 Dual Band AX201 yeniliğini taşıyan cihaz, daha hızlı bağlantı, düşük gecikme süresi ve yoğun ağ trafiği altında bile kesintisiz internet deneyimi sunuyor. Excalibur G870, Dolby Digital destekli 2x2W gücündeki hoparlörleriyle de sinema kalitesinde ses deneyime davet ediyor. 1 adet RJ45, 1 adet HDMI, 1 adet Type-c ve 3 adet USB 3.1 Type-A portlarının yer aldığı ürün, zengin bağlantı opsiyonu sağlıyor.