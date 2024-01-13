Yapay zeka destekli tarım, verimi artırıyor

Veri analizi, sensör teknolojisi ve otomasyon gibi unsurları içeren yapay zeka destekli tarımsal üretimle verimlilik artıyor.

Sürdürülebilir üretimi merkeze alan Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, "Tarımı ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda tarımsal üretimin her aşamasında üreticimize destek olmayı amaçlıyoruz. Son dönemde yaşadığımız pandemi ve jepopolitik krizler bize gıdanın ve tarımın ne kadar hayati sektörler olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bugün, kapalı sera da dahil olmak üzere, yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazide 10’u aşkın meyvenin ve sebzenin üretimini gerçekleştiriyoruz. Tarımsal üretim artık bildiğimiz kodlarla yapılamaz ve ancak kolektif bir çabayla başarılı olunabilir. Farklı üretici gruplarıyla çalışmaların asıl fark oluşturacak unsur olacak. Sürdürülebilirlik ve iyi tarım uygulamaları, gelecek nesiller adına verdiğimiz bir söz. Bu anlamda makroekonomik etkiler ne olursa olsun tarımdaki geleceğimize sahip çıkmak en büyük motivasyonumuz olacak" dedi.

Genel Müdür Hasan Hüseyin Demiröz de, sözleşmeli tarımın bir amiral gemi olduğunu belirterek, “Tarımsal üretime çok yönlü bakıyoruz ve üretimin öncesini ve sonrasını da kurgulayarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tarımda girdilerin yüzde 60’ını gübre oluşturuyor. Daha az gübreyle daha verimli bir toprak hedefliyoruz. Sürdürülebilir tarım için önemli bir adım attık, aynı zamanda raflara çıkmasını planladığımız tüm ürünlerimizde ülkemizin tarımsal kalkınmasına katkı sunmayı hedefledik. Sözleşmeli tarıma ağırlık vererek büyümeyi hedefliyoruz. Girdi çiftçiye daha az maliyetle sağlanacak, ürün piyasa şartlarında satın alınacak. Çiftçinin riskini azaltıyoruz. Ekim süreci boyunca mentorlük yaparak daha verimli bir üretim süreci oluşturuyoruz. Toplam 155 üreticiyle, 6 bin dekardan fazla alanda organik nar yetiştirip, nar ekşisi üretme hedefiyle yola çıktık. Burada yapacağımız organik üretimle başta Avrupa olmak üzere ABD’ye ve diğer ihracat pazarlarımıza narı göndereceğiz. Kiraz ve incirde de bu çalışmayı devam ettirmeyi planlıyoruz. Geleneksel tarımda 100 yıl önceki bilgilerle, bugünün talebini karşılamaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizin bazı bilgileri muhakkak kalmalı ama silmemiz gereken ezberler de var. Daha maliyetli ürün üreterek daha çok kazanılmalı. Teknoloji tarımsal üretimimizin merkezinde yer alıyor. Bu anlamda yapay zeka destekli tarımsal üretim anlayışımız, veri analizi, sensör teknolojisi ve otomasyon gibi unsurları içeren üretimimizle verimliliği artırmayı amaçlıyoruz. Hastalık ve zararlılarla mücadelede, sulama yönetiminde ve gübrelemede kaynakları daha etkili kullanacağımız bu yöntemin yanı sıra robotik sistemli alanlarda el değmeden katma değerli üretim gerçekleştiriyoruz. Tarım sektöründe teknolojinin kullanımına örnek olacak bu faaliyetlerimizle ve ihracatımızla ihracatımıza da değer katıyoruz” dedi.