Yapay zeka destekli varis tedavisi

INVAMED, varis tedavisinde yapay zeka destekli radyofrekans teknolojisiyle hem endovenöz (damar içi) hem de yüzeysel varis tedavisinde kullanılmak üzere ThermoBlock, cihazını geliştirdi.

INVAMED firması tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ThermoBlock, varis tedavisinde bir devrim niteliğinde. Bu yenilikçi cihaz, yapay zeka destekli radyofrekans teknolojisiyle hem endovenöz (damar içi) hem de yüzeyel varis tedavisinde çığır açıyor. ThermoBlock, varis tedavi süreçlerini her hastanın benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayarak kişiselleştiriyor ve gelişmiş algoritmalarıyla tedavinin başarısını artırırken yan etkileri minimize ediyor” denildi.

“Endovenöz ve Yüzeyel Varislerde Kapsamlı Tedavi”

ThermoBlock cihazının kullanım hakkında bilgi veren INVAMED, “Hem derin damarlardaki endovenöz varisleri hem de cilt yüzeyine yakın yüzeyel varisleri etkili bir şekilde tedavi edebilen yüksek frekanslı enerji kullanır. Cihazın yapay zeka destekli sensörleri, tedavi sırasında varisli damarların ve çevre dokuların durumunu sürekli analiz eder. Bu özellik, her iki varis türünde de en uygun ablasyon yoğunluğunu ve süresini belirlerken, tedavi sürecinde hastaların rahatlığını ve güvenliğini ön planda tutar.

“Yapay Zeka ile Tedavi Süreçlerinin Optimizasyonu”

ThermoBlock’un akıllı sistemleri, varisli damarların yapısını ve çevresindeki dokuların durumunu detaylı bir şekilde değerlendirir. Yapay zeka, tedavi sürecini her hastanın ihtiyacına göre kişiselleştirdiği için tedavi başarısını artırır, yan etkileri azaltır ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırır. Bu akıllı analiz sistemi, tedavi sırasında en uygun enerji seviyelerini ve ısı dağılımını belirleyerek tedavi etkinliğini maksimize eder.

ThermoBlock’un dört farklı modu, 2,5 cm’ye kadar olan kısa lezyonlar dahil, çeşitli endovenöz varis tiplerinin tedavisine olanak tanır. 1 saniyede 10 cm endovenöz tedavisi sağlayabilir. Cihaz, özellikle yüz, el ve bacak gibi hassas bölgelerde bulunan ince ve yüzeysel varisler için idealdir. Yapay zekanın getirdiği kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımı, bu bölgelerde maksimum etkinlik sağlar.

ThermoBlock, çeşitli boyut ve derinlikteki varisleri tedavi edebilen esnek bir ablasyon sistemine sahiptir. Cihaz, kısa sürede geniş bir alanı tedavi edebilir ve daha küçük lezyonlar için de ayarlanabilir özellikler sunduğu için tedavi sürecini kısaltır ve farklı varis tipleri için etkili çözümler sunar. Ayrıca, cihazın dört farklı modu, tedaviyi daha da kişiselleştirmeye ve farklı ihtiyaçlara uyum sağlamaya olanak tanır.

“Yüzeyel Varislerin Tedavisinde İleri Teknoloji”

ThermoBlock, özellikle estetik ve sağlık açısından önemli olan yüzeyel varislerin tedavisinde etkilidir. Cihaz, yapay zeka destekli sensörlerle dokunun empedansını hesaplayarak en uygun tedavi aralığını belirler. Bu, tedavi sırasında büyük bir kolaylık ve güvenlik sağlar ve hastalara daha hızlı ve etkili sonuçlar sunar” denildi.

Açıklamada, “Dünya genelinde yaygın olan varis hastalığı, özellikle 30-70 yaş arası kadınlar arasında sıkça rastlanan bir sağlık sorunudur. ThermoBlock ile bu yaygın sağlık sorununun tedavi edilmesinde önemli bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor” ifadesine yer verildi.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, ThermoBlock’un gelişim süreci ve bu teknolojinin varis tedavisindeki önemini işaret ederek: "ThermoBlock, varis tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemlerden farklı olarak, daha hızlı, daha az ağrılı ve daha etkili bir tedavi sunuyor. Radyo frekans teknolojisi, damar içindeki ısıyı kontrollü bir şekilde uygulayarak tedavi optimizasyonunu sağlıyor.

ThermoBlock, hem endovenöz hem de yüzeyel varis tedavisinde kullanılabilen teknolojik bir dönüşümü temsil ediyor. Yapay zeka desteğiyle geliştirilen bu cihaz, tedavi süreçlerini kişiselleştiriyor, hastalara daha konforlu ve etkili bir tedavi deneyimi sunuyor. INVAMED’in bu yenilikçi ürünü, varis tedavisinde yeni bir dönem başlatıyor ve modern tıbbın sınırlarını zorluyor” dedi.