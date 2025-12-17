Yapay zeka dönemi başladı: Tüketici alışkanlıkları değişiyor

Marketing Türkiye ve Deloitte tarafından düzenlenen The TECH Summit, 3-4-5 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşti. Zirvede, yapay zeka çağı ile dönüşümün başladığı belirtilirken, tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkisi vurgulandı.

Yapay zekânın ticaret ekosistemini yeniden şekillendiren etkilerinin ele alındığı zirvenin öne çıkan oturumlarından AI Powered Commerce’te, Casper adına sahneye çıkan Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, kullanıcı beklentilerinden ticaretin yeni dinamiklerine uzanan dönüşümün geleceğini içgörülerle aktardı.

AI Powered Commerce oturumunda konuşan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman yapay zekânın iş süreçlerinden kullanıcı deneyimine uzanan geniş etki alanını ve bu dönüşümde Casper’ın nasıl konumlandığını verilerle aktardı.

"Yapay zeka, yeni normalin kalbinde"

Yapay zekanın bir trendden öte, yeni normal olduğunu vurgulayan Feray Karaman, 2026 itibarıyla bilgisayarların yüzde 55’inin AI PC olacağı bir geleceğe ilerlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Yapay zeka çağının henüz başındayız; dönüşüm ise çoktan başladı. Yapay zeka iş yapış şekillerimizi ve kullanıcı davranışlarını kökten dönüştüren yeni bir gerçeklik. Biz de Casper olarak, bu yaklaşımın etkilerini işimizin her alanında net biçimde görüyoruz. Gelişmiş donanım ve yapay zeka çözümlerimizle kurumsal işletmelerin ve bireysel kullanıcıların hızını artırıyor, maliyetlerini azaltıyor ve üretkenliklerini güçlendiriyoruz. Böylece geleceği bugünden şekillendiriyoruz."

"Yapay zeka, insan zekasının yanında yer alıyor"

Casper’ın yapay zeka alanında gerçekleştirdiği araştırmadan elde edilen somut verilerle bu görüşlerini destekleyen Karaman, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 8 ilde, 16-55 yaş arası 803 bireysel kullanıcıyla yapılan çalışmaya dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların yüzde 59’u yapay zeka özellikli bilgisayarları tercih ediyor. Bu bulgu, yapay zekanın artık karar anlarını ve tüketici davranışlarını yeniden şekillendiren yeni bir standart haline geldiğini ortaya koyuyor.

Teknoloji dönüşürken kullanıcıların da bu değişime hızla adapte olduğunu vurgulayan Karaman, yapay zekaya yönelik algının sanılandan çok daha olgun bir noktaya ulaştığını ifade ediyor. Toplumda yapay zekaya karşı belirli kaygılar bulunsa da, yapay zekanın bireylerin yerine geçen bir unsur değil; onlarla birlikte çalışan, iş verimliliğini artıran ve karar süreçlerini güçlendiren bir yol arkadaşı olarak konumlandığını belirtiyor. Karaman’a göre yapay zeka, insan zekasının karşısında değil, tam yanında yer alıyor.

Araştırma, yapay zekanın alışveriş alışkanlıklarını da dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. Alışveriş öncesinde her üç kullanıcıdan birinin karar sürecinde yapay zekadan destek alması, bu teknolojinin günlük yaşamın doğal bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Kullanıcıların yapay zeka denildiğinde aklına ChatGPT, asistanlık, kolaylık, yardım ve bilgiye hızlı erişim gibi kavramların gelmesi de bu dönüşümü destekliyor. Karaman, yapay zekanın uzun saatler bilgisayar başında geçirilen iş süreçlerini daha verimli hale getirdiğini; bu değişimin kullanıcıları daha güçlü ve yapay zekaya uyumlu bilgisayarlara yönelttiğini ifade ediyor.

"Müşteri deneyimimiz yüzde 35 iyileşti"

Yapay zekayı merkeze alarak müşteri memnuniyetini ciddi oranda artırdıklarını ifade eden Karaman, "Bu yaklaşımın etkilerini işimizin her alanında net biçimde görüyoruz; Ar-Ge, üretim ve pazarlama gibi süreçlerimizin hızını optimize ederken, servis süremizi de yeni teknolojilere adapte ederek 1 saate indirdik’’ dedi.