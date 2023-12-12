Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (Gazi Al Center) tarafından ‘Yapay Zekadan Üretken Yapay Zekaya Ulusal Konferansı’ düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Yapay Zekadan Üretken Yapay Zekaya Ulusal Konferansı’ düzenlendi. Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta yapay zekanın başta eğitim-öğretim olmak üzere diğer alanlara etkileri, yeni meslek alanları veya yok olacak meslekler, büyüyen ve gelişen siber ve derin dünyada karşılaşılan veya karşılaşılabilecek tehdit ve tehlikeler ve buna alınabilecek önlemler, genel yapay zeka ve uygulamaları, toplum için değer üretmek, elde edilen ortak düşünceleri, fikirleri ve çıktıları raporlamak ve bunların kamuoyu ile paylaşılması konuları ele alındı.

Konferasta bir açılış konuşması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıoğlu, “Bilim ve teknolojinin bu muazzam evriminde yeni bir çağa, yapay zeka çağına girmiş bulunuyoruz. Modern zamanlarda bilim ve teknoloji son birkaç yüzyılda hızla ilerleyerek hayatımızı kökten değiştiren atılımlara imza attı. Tabi 19. yüzyıldan günümüze telgraftan telefona, ışık ampulünden otomobile, bilgisayardan internete daha sonra robotlardan yapay zekaya kadar pek çok buluş iletişimden ulaşıma, aydınlatmadan veri işlemeye, otomasyondan problem çözmeye kadar hayatımızın her alanını dönüştürdü. Yapay zeka teknolojisi karmaşık problemleri çözmemize, yenilikçi uygulamalar geliştirmemize imkan tanıyarak bu yolculuğun son dönemlerinde öne çıkan bir başarı öyküsü haline geldi” açıklamasında bulundu.

“Günümüzde, yapay zeka eğitimde yeni imkanlar sunuyor”

Konferansta yapay zeka teknolojisi uygulamasıyla bir konuşma gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, “Yapay zeka, çağımızın en heyecan verici ve hızla gelişen alanlarından biri olarak karşımızda duruyor. Bu teknoloji, sadece birkaç yıl içinde yaşam tarzımızı, iş dünyasını ve eğitimi kökten değiştirecek bir potansiyele sahip. Günümüzde, yapay zeka sadece teknoloji dünyasının sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş dünyasını dönüştürüyor ve eğitimde yeni imkanlar sunuyor. Bu teknoloji, sağlık hizmetlerinden ulaşıma, finanstan güvenliğe kadar birçok alanda devrim yapabilecek potansiyele sahip.

“Yapay zeka dünyasının toplumlarımıza nasıl katkı sağlayabileceğimizi konuşmak için buradayız”

Yıldız, yapay zekanın etkilerinin insan yaşamına olan önemine vurgu yaparak, “Bugün burada, yapay zeka alanında son gelişmeleri, uygulamaları ve gelecekte bizi bekleyen imkanlar tartışmak ve bu teknolojinin toplumsal etkilerini anlamak için bulunuyoruz. Birlikte, yapay zeka dünyasının parlak ve heyecan verici geleceği hakkında düşünmek, fikir alışverişinde bulunmak ve toplumlarımıza nasıl katkı sağlayabileceğimizi konuşmak, konudaki gelişmeleri ve yapılanları değerlendirmek ve geleceğimize doğru yön vermek için buradayız” ifadelerini kullandı.