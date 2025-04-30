Yapay Zeka ile Osmanlı Silivri'sine Yolculuk: Ahmet Can Uysal'dan Söyleşi

Silivri Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında tarih ve teknolojiyi bir araya getiren dikkat çekici bir söyleşiye ev sahipliği yapıyor. 3 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, “Trakya’da Bir Liman Kenti: Selymbria – Temettuat Defterlerinde Silivri 1845” adlı kitabın yazarı Ahmet Can Uysal konuşmacı olarak katılacak.

“Yapay Zekayla Tarihe Yolculuk” başlığı altında gerçekleşecek söyleşide, Osmanlı dönemine ait temettuat defterleri ışığında Silivri’nin sosyal ve ekonomik yapısı masaya yatırılacak. Yapay zeka destekli veri analiziyle hazırlanan çalışmada, 1850’li yıllarda Silivri’de yaşamış insanların günlük yaşamı, meslek grupları, nüfus yapısı ve ekonomik ilişkileri detaylı şekilde aktarılacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun “Silivri birlikte güzel” vizyonuyla destek verdiği etkinlik, hem tarih meraklıları hem de yapay zekanın bilimsel çalışmalara etkisini görmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Tarih: 3 Mayıs 2025 Cumartesi

Saat: 14.00

Yer: Önder Yılmaz Sahnesi – Silivri

İletişim: 444 20 47