Yapay zeka iş gücü kaybının da önüne geçiyor

Teknolojideki hızlı gelişim ve yapay zeka, hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında da günlük rutinin değişmesinde önemli rol oynuyor. Kurumsal şirketlerdeki iş gücü ve çalışan sağlığı ilişkisi yeni dönemde uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla iş gücü kaybının önüne geçiyor.

Baş ağrısı başta olmak üzere her türlü ağrı, gribal enfeksiyonlar, cilt lezyonları gibi sık görülen akut rahatsızlıklarda hasta çalışanın yöneticisinden izin alması, hastaneye gitmesi ve sırada beklediği süre göz önüne alındığında, çok basit bir sağlık sorunu en az 1 - 1,5 günlük bir iş gücü kaybına yol açıyor.

Yapay zeka tabanlı çalışan ve mobil uygulama olarak akıllı telefonlara yüklenebilen ‘DoktorNow’ ile hasta en fazla 2-10 dakika içinde canlı olarak doktor ile görüşebiliyor. Mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen muayene sonrası birinci basamak rahatsızlıklarla ilgili teşhis konup reçete yazılırken, hasta ilaçlarını istediği eczaneden alabiliyor.

Swedish Care Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Tezcan, istihdam çemberinde sağlık sorunlarına bağlı iş gücü kayıplarının hem çalışan hem de iş veren açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirterek, “Uzaktan sağlık hizmeti sayesinde ise hastalanan çalışan, dakikalar içinde cep telefonundaki tele sağlık uygulaması ile doktora görüntülü olarak erişip danışabilir, teşhis ve tedavi için yardım alabilir, hastaneye gidip gitmemesi gerektiğini öğrenebilir. Bu yolla gereksiz iş kayıpları önlenebileceği gibi, bu hizmetin iş saatleri dışında da verilebilmesi, hatta çalışanın ailesinin de hizmet sınırları içine sokulması mümkün olabilir" dedi.

Hasta görüşme esnasında doktora fotoğraf, kan sonuçları veya dosya gönderebiliyor. Uygulamanın hekimleri, birinci basamak rahatsızlıklarla ilgili reçete yazabiliyor ve hasta herhangi bir geri ödeme sistemine kayıtlıysa ilacını eczaneden ücretsiz olarak temin edebiliyor. Gerektiği durumlarda doktor hastayı ilgili üst basamak hekimlerine ve sağlık kuruluşlarına sevk edebiliyor. Gerçekleştirilen her uzaktan görüşme sonrasında hastaya uygulama üzerinden epikriz (konsültasyon raporu) gönderiliyor.