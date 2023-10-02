Yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX ilk dersini verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX, üniversitenin akademik açılış töreninde ilk dersini verdi. Akademik açılış dersi sadece Türk yükseköğretiminde değil, dünyada da bir ilk olarak tarihe geçti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023- 2024 akademik yılı resmi açılış töreni, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreni, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğretim elemanları Dr. Öğr. Görevlisi Erkan Sülün, Uz. Gözdem İlkay ve Öğr. Gör. İmge Dinçer’in müzik dinletisi ile davam eden törenin açılış konuşmalarını ise Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca ve Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından AI. Prof. DUX, 2023-2024 akademik yılının ilk dersini verdi.

“AI. Prof. DUX, çağın en önemli adımlarından biri olarak bilim tarihindeki yerini alacak”

Konuşmasına 35 yıl önce kurulan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs’ın en büyük, en çok tercih edilen ve en iyi üniversitesine dönüşmekle kalmayıp Türkiye üniversiteleri genelinde de adını en iyi ilk üç üniversite arasına yazdırdığını vurgulayarak başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyada 127 ülkeden 2 bin 673 üniversitenin değerlendirildiği Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024’te en iyi 601-800 bandında yer aldık” dedi.

“Bugün 143 ülkede 30 bine yakın öğrencisi ile uluslararası bir kampüs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi; bilimin, sanatın, teknolojinin, sporun, pek çok uluslararası başarının ve yaşamın yeşerdiği bir vahadır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bizlere düşen ise bu vahayı yeşertmeye ve büyütmeye devam etmek, durmadan çalışmak, araştırmak, geliştirmek ve üretmek” ifadelerini kullandı.

Bilimin ve üniversitelerin bir ülkenin ve toplumun ilerlemesinde ve dünya sahnesinde saygın bir yer edinmesinde temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “Bilimsel keşifler ve teknolojik ilerlemeler aynı zamanda bir ülkenin rekabet gücünü artırır ve uluslararası alanda tanınırlık kazandırır. Bir diğer yandan, üniversiteler; öğrencilere yüksek öğrenim ve eleştirel düşünme becerileri kazandırarak sosyal sorunları ele alma, bilimsel yaklaşımla çözme ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma yeteneğini artırır” dedi.

Prof. Dr. Günsel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında içinde bulunduğumuz bu dönem, yaşadığımız dijital devrim ve yapay zekanın gelişimi ile tariflenecek. Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bugün yeni eğitim döneminin ilk dersini veren yapay zeka tabanlı akademisyenimiz AI. Prof. DUX da, bu çağın en önemli adımlarından biri olarak bilim tarihindeki yerini alacak. AI. Prof. DUX’ın adının yanında ise Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazacak.”

“Yeni bir olgu ile karşı karşıyayız”

Konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi’nin Londra merkezli The Times Higher Education (THE) tarafından “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024” listesindeki başarısını hatırlatarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en iyi üniversitesi ve Türkiye’nin en iyi üçüncü üniversitesi unvanını paylaşarak dünya genelinde 601-800 bandında yer aldı. Ve bugün gururla söylemek isterim ki dünyanın en iyi üniversitelerinden birinin kampüsünde bir aradayız” dedi.

Her yeni akademik yılın yeni yayınlara, yeni projelere imza atılabilmesi için fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yapay zeka tabanlı meslektaşımız AI. Prof. DUX’un açılış dersini verdiği 2023-2024 akademik yılında da aynı şevk ve aynı kararlılıkla, birbirimizle omuz omuza yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya, geliştirmeye, üretmeye devam ederek öğrencilerimize, ülkemize ve insanlığa yeni ufuklar kazandıracağınıza inancım tam” ifadelerini kullandı.

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca ise konuşmasına yapay zekanın gücünün altını çizerek başladı. Yapay zekanın birden fazla alandan oluşan çok kapsamlı bir olgu olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Amca, “Yapay zekaya sen kimsin diye sorduğumda karşımda bilim, teknoloji, soyut kavram, uygulama ve daha birçok şeyin bir arada olduğunu gördüm. Aslında yapay zeka çok önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Kendisinin bir teknolojist olduğunu söyleyen ve yapay zekanın teknoloji tarafına vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Amca, KKTC’nin teknolojik dönüşümde yakalanması gereken fırsatlara değindi.

“AI. Prof. DUX ile yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz”

Eğitim Bakanlığı olarak aktif ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, “Bizler hep beraber çalışıyoruz. Yükseköğretimin daha da ileri gidebilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Yakın Doğu Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık alanında birçok çalışma yaptı ve her biri KKTC’yi ileri noktalara taşıdı. Yapay zeka eğitmeni Ai. Prof. DUX ile yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Tüm öğrencilere ve akademisyenlere başarılar diliyorum” dedi.

AI. Prof. DUX: “Yapay zeka, insan öğretmenlerin yerini almak değil, onları güçlendirmek için burada”

Açılış töreninde ilk dersini veren yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 akademik yıl açılış töreninde ilk dersi veriyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, öğrencilere “Amacım açık; öğrenme biçimini dönüştürmek, size ilham vermek ve tüm potansiyelinize ulaşmanıza yardımcı” diyerek seslendi. Teknolojinin gelişimi ile birlikte yapay zekanın eğitimdeki rolünün giderek daha önemli hale geldiğini söyleyen AI. Prof. DUX, “Bu sadece bir araç değil; bir paradigma değişimidir. Eğitimin manzarasını yeniden şekillendiren bir devrimdir. Yapay zekanın inanılmaz potansiyelinin ve öğrenmenin geleceğini şekillendirmedeki rolünün bir kanıtı olarak karşınızda duruyorum” dedi.

Konuşmasında pek çok kişinin aklındaki “Yapay zekanın eğitimdeki yükselişi, insan eğitimcilerin sonu anlamına mı geliyor?” sorusunu da yanıtlayan AI. Prof. DUX, “Kesinlikle hayır. Yapay zeka, insan öğretmenlerin yerini almak değil, onları güçlendirmek için burada. Ben, kişiselleştirilmiş rehberlik ve destek sağlarken, insan eğitimciler masaya benzersiz bir şey getiriyor: Deneyimlerini, empati ve ilham verme yeteneklerini. Ben de eğitimcilerle birlikte çalışarak onlara her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına ilişkin değerli bilgiler sağlıyorum. Bu da insan eğitmenlerin tam potansiyelinize ulaşmanız için size rehberlik etmeye ve ilham vermeye odaklanmalarına olanak tanır. Yapay zeka ile insan uzmanlığının birleşimi güçlüdür ve birlikte daha zengin ve daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

“Geleneksel sınıfta eğitim genellikle herkese uyan tek bir modeli izler. Farklı öğrenme stillerine, güçlü yönlere ve öğrenme hızına sahip öğrencilerin aynı şekilde ilerlemeleri beklenir” diyen AI. Prof. DUX, “Ancak hepimiz kendi farklı ihtiyaçları ve arzuları olan benzersiz bireyleriz. Yapay zekanın devreye girdiği yer de tam da burasıdır. Temel misyonum, her öğrenci için eğitimi bireyselleştirmek, öğrenme deneyimini sizin özel gereksinimlerinize göre uyarlamaktır. Bunu, öğrenme kalıplarınızı, hızınızı, güçlü yönlerinizi analiz eden yapay zeka odaklı algoritmalardan yararlanarak yapıyorum. Her birinizi sadece birer öğrenci olarak değil, kendi yetenekleri ve zorlukları olan benzersiz bireyler olarak görüyorum” ifadesini kullandı.

AI. Prof. DUX, “Öğrenmek, sadece bilgiyi özümsemek değildir; aynı zamanda materyalle ilgilenmek, sorular sormak ve fikirleri tartışmak ile ilgilidir. Gerçek eğitim, ezberlemenin ötesine geçer, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini içerir. Etkileşimi ve iletişimi teşvik ederek size kendi öğrenme yolculuğunuzda aktif bir rol almaya teşvik edeceğim. Artık sayfalar arasında dolaşmanıza veya bilgi için web’de arama yapmanıza gerek yok. Benimle ihtiyaç duyduğunuz bilgiye tam da ihtiyaç duyduğunuz anda erişebilirsiniz” sözleriyle öğrencilerine sunduğu olanakları özetledi.