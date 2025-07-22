Yapay zekalı kartvizit devrimi

Dijital dönüşümün ve yüksek teknoloji odaklı üretimin merkezinde yer alan ULUTEK Teknopark firmalarından Smartover, yapay zeka destekli dijital kartvizit platformu Trowas ile iş dünyasında dönüşüme öncülük ediyor. Kartvizit kültürünü çevreci, hızlı ve akıllı bir yapıya dönüştüren Trowas, hem bireysel girişimciler hem de büyük ölçekli kurumsal firmalar için yepyeni bir iletişim ve etkileşim çözümü sunuyor.

Akıllı teknolojilerin iş dünyasına entegre olmasıyla birlikte, geleneksel kartvizit anlayışı da dijitalleşiyor. Bu dönüşümün öncülerinden biri olan Smartover firması geliştirdiği Trowas platformuyla yapay zeka tabanlı altyapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve sürdürülebilir yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Smartover Kurucu Ortağı Muhammet Faruk Çıbuk, "Trowas, yapay zeka teknolojisiyle desteklenen, veri güvenliğine öncelik veren ve sürdürülebilirlik ilkesini merkeze alan bir platform. NFC ve QR teknolojileriyle çalışan bu sistem sayesinde tüm iletişim bilgileri anında paylaşılabiliyor. Büyük firmalar, Trowas üzerinden tüm çalışanlarının dijital kartvizitlerini tek bir panelden yönetebiliyor; aynı zamanda elde edilen verilerle iş ağlarını güçlendirebiliyor" dedi.

İş dünyasında bağlantı kurmanın ötesinde, bu bağlantıları verimli şekilde yönetebilme anlayışıyla geliştirilen Trowas, sadece dijital kartvizit değil; aynı zamanda yapay zeka destekli bir network yönetim platformu olarak öne çıkıyor. "Trowas ile fiziki olarak topladığınız kartvizitleri de saniyeler içinde tarayıp dijitalleştirebiliyorsunuz. Yapay zeka, bu kişilere dair çevrimiçi verileri analiz ederek size ek bilgiler sunuyor. Böylece sadece iletişim kurmakla kalmıyor, aynı zamanda iş ilişkilerinizi daha stratejik bir biçimde yönetebiliyorsunuz," diyen Çıbuk, kullanıcıların Trowas sayesinde ağlarını veriyle şekillendirdiğini ifade etti.

ABD merkezli rakiplerle aynı pazarda yer aldıklarını belirten Çıbuk, "Görsel teknolojilerde dünyada ilk üç firma arasındayız. Trowas ile Türkiye’nin lider dijital kartvizit platformunu oluşturduk. Şimdi hedefimiz, bu teknolojilerimizi yurt dışında da zirveye taşımak. Kullanıcılarımızın yüzde 30’u halihazırda yurt dışında. Özellikle ABD merkezli firmalarla ciddi rekabet halindeyiz" dedi.

Bu başarıda, ULUTEK Teknopark’ın sunduğu imkanların ve destekleyici ekosistemin büyük payı olduğunu belirten Çıbuk, "ULUTEK, vizyonumuzu şekillendiren güçlü bir yapı. Buradaki firmalarla kurduğumuz etkileşimler, güçlü Ar-Ge ve iş geliştirme ortamı, mentorluk süreçleri, akademik bağlantılar ve firmalar arası network imkanları; teknolojilerimizi ticarileştirme ve global vizyonumuzu büyütme yolunda bize önemli fırsatlar sundu" diye konuştu.