Yapay zekanın eğitimcilerin yerini alma ihtimali SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi bünyesinde gerçekleştirilen Bilim Söyleşileri serisinin altıncı konuğu Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Barış Horzum oldu. "İnsan mı öğretir, makine mi? Geleceğin sınıfında kim var?" başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide, yapay zekanın öğretmenler üzerindeki etkisi konuşuldu.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, akademisyenler ve öğretmenler katıldı. Yapay zekanın kullanımının artışıyla birlikte sınıflardaki değişimlerden bahseden Prof. Dr. Horzum, tarihi süreçteki teknolojik gelişmelerden örnekler vererek, yeni gelişmelerin ortaya çıktığı ilk zamanlarda tehdit olarak görüldüğünü hatırlattı. Pandemi süreciyle birlikte dijitalleşmenin hayatın merkezine oturduğunu hatırlatan Horzum, bu dönemin aynı zamanda teknolojiye olan hazır bulunuşluk seviyesini küresel ölçekte yükselttiğini belirtti. Yapay zekanın sunduğu tüm ihtimallere rağmen öğretmenin sınıftaki yerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Horzum, teknoloji ne noktaya gelirse gelsin insanın bulunmadığı hiçbir alanda kalıcı bir sonucun mümkün olmayacağını söyledi. Öğrenci-öğretmen etkileşiminin öğrenme sürecindeki belirleyici rolüne değinen Horzum, yapılan araştırmaların, öğrencilerin en çok sevdikleri öğretmenlerin derslerinde daha başarılı olduklarını ortaya koyduğunu hatırlattı ve bu güçlü iletişimin yapay zeka ile tam anlamıyla kurulamayacağını vurguladı.

Yapay zekayla ilgili yapılan araştırmalardan veriler paylaşan Prof. Dr. Horzum, yapay zekayı yardımcı unsur olarak kullanan bireylerin hem akademik başarılarının arttığını hem de zihinsel ve bilişsel özelliklerinde herhangi bir olumsuz değişim yaşanmadığını aktardı. Yapay zekaya tamamen güvenen bireylerin zihinsel kapasitesinde gerileme yaşandığını da belirten Horzum, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde yapay zekanın nerede konumlandığını da değerlendiren Prof. Dr. Horzum, bu noktada teknolojinin ne kadar erken ya da geç benimsenmesinin avantaj ve dezavantajlarını iyi analiz etmenin önemine dikkati çekti. Teknolojinin beraberinde getirdiği olumsuzlukların önüne geçilmesinde en etkili yolun eğitim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Horzum, bu süreçte en büyük sorumluluğun öğretmenlerde olduğunu ve yapay zeka konusunda kaygı taşımadığını ifade ederek sözlerini tamamladı.