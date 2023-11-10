Yapay zekanın hukuk alanındaki etkileri tartışıldı: Yapay zeka tabanlı hakim ve avukatlar mümkün mü

Gün geçtikçe hayatımızda yeri büyüyen yapay zekanın hukuksal sorumluluğu ve hukuka etkileri, yeni eğitim döneminde yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’ın ders başı yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu” ile masaya yatırıldı.

Gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe hayatımızdaki yeri büyüyen yapay zeka, günlük hayatın olağan bir parçası haline geliyor. Yaşanan ilerleme ile birlikte yapay zekanın yakın gelecekte toplumsal düzenin bir parçası haline gelmesi de kaçınılmaz görülüyor. Bu gelişmenin insan hayatı üzerindeki olumlu etkilerini inkar etmek mümkün olmasa da yapay zeka kullanımının hukuksal altyapısının oluşturulması en önemli gündemlerden birine dönüşüyor.

Yapay zekanın hukuk alanında nasıl kullanılabileceği önemli bir gündem. Diğer yandan yapay zekanın eylemlerinin hukuksal sonuçları ise tartışılması gereken bir başka önemli konu. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, düzenlediği “Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu” ile işte tam da bu soruların cevaplarını masaya yatırdı.

Yapay Zeka’nın hukukun birçok alanındaki etkileri değerlendirildi

Gerçekleştirilen “Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu” üç oturumda tamamlandı. İlk oturumda, “Yapay Zeka Alanında Evrensel Yasa Mümkün mü?” sorusu ele alınırken yapay zekanın Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku alanlarındaki etkileri değerlendirildi. İkinci oturumda ise yapay zekanın özel hukuk alanındaki etkileri ele alınarak yapay zekanın hakim olarak kullanılmasının avantajları ve dezavantajları tartışıldı. Son oturumda ise yapay zekanın insan haklarına etkileri, yapay zeka destekli otonom silah sistemleri ve yapay zekanın ceza sorumluluğu konuları ele alındı.

“Karmaşık durumlarda zaman kaybını azaltabileceği ve zaman tasarrufu sağlayabileceği göz önünde bulundurulmalı”

Yapay zekanın hukuksal süreçlerdeki rolü ve cezai sorumluluğunun nasıl belirleneceği konularının vakit kaybetmeden tartışılması gerektiğine vurgu yapan Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yapay zekayı sadece bir teknolojik gelişme olarak ele almak büyük bir hata olur. Yapay zeka çalışmaları, sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı değildir, aksine bu çalışmalar, hukuk, psikoloji, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilim alanlarını kapsamalıdır” dedi.

Yapay zekanın, artık hayatın her alanında karşımıza çıktığını hatırlatan Doç. Dr. Tabur, “Yapay zekanın hukuk alanında nasıl kullanılacağı ve cezai sorumluluğunun çerçevesinin nasıl belirleneceği, cevaplanması gereken en acil sorular olarak karşımızda duruyor” ifadesini kullandı. Doç Dr. Yeter Tabur, “Gelecekte yapay zekalı hakim ve avukatların kullanılması şimdilik sadece bir ütopya olarak görülse de çok da uzak olmayan bir gelecekte hayata geçebilir. Diğer yandan günümüzde yapay zekanın özellikle avukatların karmaşık durumlarda zaman kaybını azaltabilecek destekleri de göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

“Hukuk alanını etkileyecek tüm gelişmeleri ve gündemleri yakından takip ederek öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırarak çok yönlü hukukçulara dönüştürüyoruz” diyen Doç. Dr. Tabur, “Düzenlediğimiz, ‘Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu’na öğrencilerimizin gösterdiği yoğun ilgi KKTC’de ilk kez ele alınan bu konunun gelecek dönemde çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacağını gösteriyor” dedi.