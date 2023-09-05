Yapay zekayla hava trafiğini iyileştirecekler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında hava trafik yönetimi alanında Ar-Ge çalışmalarına öncülük edecek akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

DHMİ ile İTÜ arasında hava trafik yönetimi alanında Ar-Ge çalışmalarına öncülük edecek akademik faaliyetlerin gerçekleştirme konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Havacılık Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Özkol tarafından gerçekleştirildi. İTÜ’de düzenlenen imza törenine, Hava Seyrüsefer Daire Başkanı Özcan Durukan, İTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kumral ve Prof. Dr. Ali Deniz’in yanı sıra İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri katıldı. Protokolün içeriğinde Hava trafiği akış modelleri, analizler ve değerlendirmeler, hava sahası modelleri, performans iyileştirme, hava trafik yönetimi karar destek sistemlerini geliştirme, insansız hava araçları trafik yönetimi konularında ve havacılık alanında ileride ihtiyaç duyulabilecek, tarafların mutabık kalacağı diğer hususlardaki düzenlemeleri bulunuyor.

“Proje, sistem, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır”

İTÜ’de düzenlenen imza töreninde konuşan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, bilgi ekonomisinin ön plana çıktığı, yapay zekanın önemli faaliyet alanlarının bir parçası haline geldiği teknoloji çağında, bilimin rehberliğinden istifade etmenin DHMİ için vazgeçilmez önemine değinerek “Üniversitelerle iş birliğini daha da geliştirmek suretiyle, son teknolojiye erişerek proje, sistem, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Türkiye Yüzyılına yakışır daha önemli ve büyük projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden, durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bugün imzalayacağımız protokolün, havacılık alanında yerli ve milli sistemlerin geliştirilip kullanılması yolundaki yürüyüşümüze güç katmasını temenni ediyorum. Küresel havacılık sektörünün saygın bir kuruluşu olarak, İTÜ gibi seçkin bir üniversite ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.