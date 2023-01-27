Yapı denetim firmaları ile toplantı yapıldı

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından il genelinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının katılımı ile bir toplantı düzenlendi.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Feti Migal başkanlığında şehirde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarıyla 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. İl Müdürlüğünün eğitim salonunda yapılan toplantıda yapı denetiminde karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek bilgi alışverişinde bulunuldu. Yapı denetim kanunu ve mevzuatın uygulanması, yapılan değişiklikler, şikâyetler ve istekler görüşüldü. Toplantıya Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Feti Migal’in yanı sıra İnşaat Mühendisi Yaşar Ayyıldız, Makine Mühendisi Çağrı Akgül ve ilgili personeller katıldı