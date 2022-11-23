Yapı fuarına Araplardan yoğun ilgi

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı ile 5. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 29 Ülkeden yüzlerce firmanın katıldığı ve 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek olan fuar yoğun ilgi görüyor.

Türk - Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından Expo 8’inci Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimarı, Mobilya Fuarı İş Birliği Organizasyonu ile 5. Türk Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı İşbirliği Organizasyonu düzenlendi. İstanbul’da bir otelde düzenlenen fuarın açılışına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Cezayir Tipasa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Maamar Djellal Serandi, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Halid Mustafa ve davetliler katıldı.

Arap ve Türk ülkelerden bin 500’ün üzerinde davetlinin katıldığı fuarda Türk firmalarının ürünleri Arap yatırımcılarla buluştu. Yapı malzemeleri ve gayrimenkul sektörüne önemli katkılar sunacak olan fuarda Avrupa’daki enerji krizini Türkiye için fırsata çevirmek ve Türkiye ihracatını artırmak amaçlanıyor.

Fuarın açılış töreninde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver “Türkiye inşaatta, yapıda dünya ölçeğinde çok önemli bir mesafededir. Birikimi ve deneyimi Arap ülkeleri ve Türk dünyasındaki diğer ülkelerle paylaşmak isteriz. Bu vesileyle bugün 18’incisi düzenlenen fuardayız. Bu anlamda katkı sağlayarak gelişmeye devam edecek ve Arap ve Türk kardeşlerimizle birlikte çok daha iyi işler yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Fuarda konuşan Türap Genel Başkanı Sabuhi Attar “Biz burada ilişkilerimizi daha da iyi duruma getirmek istiyoruz. Arap ülkesinde büyük bir iş birliğimiz var. Arap kardeşlerimizin Türkiye’de her zaman bulunmasını istiyoruz. Ticaret, sanayi, ithalat, ihracat noktasında kapılarımızı açıyoruz. Burada Türkiye’mizi hep birlikte büyüteceğiz. Arap ülkeleri ve Türkiye’nin tanıtımı açısından büyük çalışma yapıyoruz. Gelecek günlerde Arap şirketleriyle büyük işbirliklerimiz olacak” şeklinde konuştu

29 ülkeden yüzlerce firma ve binlerce iş insanının katılımının olduğu fuar 23-24 Kasım tarihleri arasında devam edecek.