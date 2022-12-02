Yapımcı Birol Güven: 'Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak diyorsak, içerik üretmek zorundayız'

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen "Hikayen Darıca’da buluşuyor" temalı kısa film yarışmasının ödül törenine katılan yapımcı, yönetmen ve senarist Birol Güven, "Eğer biz güçlü bir ülke olmak istiyorsak, eğer bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak diyorsak içerik üretmek zorundayız. Çünkü içerik dünyada artık bağımsızlık meselesi olacak" dedi.

Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ve jüri koltuğunda Birol Güven, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun ve Volkan Severcan’ın bulunduğu "Hikayen Darıca’da buluşuyor" temalı Birol Güven Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde değerlendirmeye alınan 32 kısa film arasından dereceye girenlere ödülleri verildi. Törene yapımcı, yönetmen ve senarist Birol Güven, Seksenler dizisi oyuncularından Şoray Uzun ve Aydın Sarman da katıldı.

"Kıymetli bir yarışmanın ilk tohumlarını atmış olduk"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Hem gençlerimizin bu imkanlardan yararlanması, sanatsal yeteneklerini ortaya koymaları, sanata olan ilgi ve meraklarının artması, hem ilçemizin hem ülkemizde hem de bütün dünyada tanınırlığını artırmak amacıyla, ‘Hikayen Darıca’da buluşuyor’ temalı, Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması’nı başlatmış bulunuyoruz. Sinemaya gönül veren bütün gençlerimizi bir araya getiren, onlara ilham veren ve gençlerimizi usta sinemacılarla buluşturan kıymetli bir yarışmanın ilk tohumlarını atmış olduk. Bu yarışmada 32 eser değerlendirildi ve bu eserlerden dereceye girenler ödüllerini alacak. Bu yarışmaya katılımınızdan ve gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalardan dolayı siz değerli gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

"Darıca’mızın cevherlerini sokaklardan bulup sanata kazandırmak için gayret göstereceğiz"

Darıca’da yaşayan çocukların çok kıymetli, çok değerli ve çok da yetenekli olduğunu aktaran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bunun için Birol Bey gibi bir rol modelimiz var. İnşallah bütün gençlerin de rol modeli olan Birol abimizin de bizlere açmış olduğu bu özellikle kültürel etkinlikler, sanatsal etkinlikler çerçevesinde Darıca’yı 3 buçuk yılda çok ileri bir noktaya kadar getirdik. Bugünümüz dünümüzden daha önde, yarınlarımız çok daha önce olacak. Darıca’yı marka şehir yaparken aynı zamanda kültürüyle, sanatıyla, turizmiyle, platolarıyla İstanbul’un hemen yanı başında bir cazibe merkezi haline dönüştürmek gibi bir hayalimiz var. Bunlar imkansız şeyler değil. Önümüzdeki yıl yarışmanın ikincisini düzenleyeceğiz. Sonraki yıllarda da bunu inşallah geleneksel hale dönüştürüp, Darıca’mızın cevherlerini sokaklardan bulup belki de tiyatroya, sanata, sinemaya kazandırmak adına bizler de kaymakamlığımızla beraber elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

"Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak diyorsak içerik üretmek zorundayız"

Dünyanın dijital uygarlık çağına girdiğini ve bu çağda dünyanın en güçlü ülkelerinin içerik üreten ülkeleri olacağını kaydeden yapımcı, yönetmen ve senarist Birol Güven, "Şu anda dünyanın en güçlü ülkesi Amerika. Çünkü Netflix’i Amerika üretiyor, Disney’i Amerika üretiyor, Twitter’ı Amerika üretiyor, WhatsApp’ı, Instagram’ı, Snapchat’i, kullandığımız her şeyi Amerika üretiyor. Eğer biz güçlü bir ülke olmak istiyorsak, eğer bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak diyorsak içerik üretmek zorundayız. Çünkü içerik, artık bağımsızlık meselesi olacak dünyada. Peki biz içerik üretmeye nasıl başlayacağız? İçerik üretmeye başlamanın en güzel, en kesin yolu kısa filmdir. Kısa filmler, hikaye anlatırlar. Bütün dünyadaki içeriklerin temeli hikaye anlatmaktır. O yüzden burada yapılan şey, bizim zannettiğimizden, uzaktan göründüğünden çok daha önemlidir. Hele böyle bir yarışmanın ilkini yapmak hepsinden daha zordur. Biz bunun ilkini yaptık ya, bu yarışmaya 42 film başvurdu. Ben elimden gelse hepsine ödül vermek isterim. Çünkü bu 42 film bundan sonra yıllarca yapılacak bir festivalin temellerini oluşturdu. Bu yıl burada bir kartopu yapıldı, inşallah bu kartopu çığa dönüşecektir" şeklinde konuştu.

"29 yaşıma kadar mektup dahi yazmamıştım"

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Güven, "Yapımcı ve senarist olmak gibi bir hayalim yoktu. 29 yaşıma kadar mektup dahi yazmamıştım. Ben hayatın akışına kendimi bırakmış bir insanım. Hayatımda bazı tevafuklar oldu. Bazı büyük tesadüfler oldu. Akış beni buraya getirdi. Kadere de inanan bir insanım. Planlı değildi, ya da planlıydı da benim haberim yoktu” ifadelerini kullandı.

Birol Güven, küçüklüğünden beri kendisinin filmlerini izlediğini ve tek hayalinin kendisine sarılmak olduğunu söyleyen genç bir kızın isteğini de geri çevirmedi.

"Bir fahri Darıcalı olarak çok büyük keyif verdi"

Bütün katılımcıların ödülü hak ettiklerini aktaran Şoray Uzun da, "Bütün filmleri keyifle izledim, oyunculuklara, teknik kısımlara hiç bakmadım. Hepsinin duygusu çok güzeldi. Fonda Darıca’nın olması bir fahri Darıcalı olarak çok büyük keyif verdi. Bu gecede de olmak çok keyifliydi benim için" dedi.

Aydın Sarman ise kendilerinin artık Darıcalı olduklarını, böyle bir festivalin kendilerine gurur verdiğini, bu yarışmayı düzenleyen ve katılanların önünde saygıyla eğildiğini vurguladı.