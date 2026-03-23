Yapımcı Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapımcı Erol Köse’nin Sarıyer Maslak’taki Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucu ölüme ilişkin detaylara ulaşılması bekleniyor.