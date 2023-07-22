Yapımı süren devlet hastanesinde hırsızlık: 350 bin TL değerinde bakır çaldılar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapımı süren devlet hastanesinden 350 bin TL değerinde bakır çalan hırsızlar yakalandı.

Yapımı süren devlet hastanesinde hırsızlık: 350 bin TL değerinde bakır çaldılar
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yapımı süren devlet hastanesinden 350 bin TL değerinde bakır çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Kazak Gölü yolu üstünde yapımı süren Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi’nden 20 Temmuz Perşembe günü saat 04.00 sularında 350 bin TL değerinde bakır çalan O.S.Ç, A.Y., G.B. ve Ü.F. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.B. ve Ü.F. serbest bırakılırken, O.S.Ç. ve A.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.